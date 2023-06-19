Руководство Борнмута объявило о прекращении сотрудничества с Гэри О'Нилом с согласия сторон.

К теме АПЛ опубликовала календарь на сезон 2023-2024: когда начало и кто фаворит

Гэри О'Нил всего один сезон проработал тренером Борнмута. Сначала он возглавил команду с приставкой "временно исполняющий обязанности" в августе 2022 года, после отставки Скотта Паркера. А уже в ноябре с ним было подписано полноценное соглашение.

Именно при его тренерстве Борнмут купил украинского защитника Илью Забарного у киевского Динамо в январе 2023 года. Правда дебютировал Забарный аж 4 апреля, ведь перед этим матчи пропустил из-за травмы. Три последних матча в сезоне Забарный уже выходил в стартовом составе "вишенок".

Причиной увольнения тренера в Борнмуте называют то, что клуб решил изменить план развития.

"Как клуб, мы разработали планы долгосрочного успеха с усовершенствованием инфраструктуры, особенно разработкой нового современного тренировочного комплекса и текущими дискуссиями по модернизации нашего стадиона. Этим летом мы также определили ряд важных целей на трансферном рынке и считаем, что это изменение направления обеспечит нам лучшую платформу развития. Гэри продолжит долгую карьеру как главный тренера или менеджер, но мы считаем, что сейчас изменения в интересах этого футбольного клуба. Я хотел бы официально поблагодарить Гэри и желаю ему всего наилучшего в будущем", – заявил владелец клуба Билл Фоли.