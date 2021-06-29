За шаг до чуда: заявка сборной Украины на матч 1/8 финала со Швецией на Евро-2020

Украинская сборная 29 июня проведет матч в 1/8 финала Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в сверхсложном поединке в шотландском Глазго сыграют против своего спасителя на турнире Швеции.

Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой на игру против шведов. В список футболистов, которые могут вывести Украину в четвертьфинал чемпионата Европы-2020 попали 26 игроков.

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Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик

В заявку украинской сборной на игру со Швецией не вошел Денис Попов. Защитник уже покинул расположение команды из-за травмы. Зубков, который восстанавливается от повреждения, попал в список из 26-ти футболистов.

Впервые в списке появился полузащитник Гента Роман Безус.

Матч 1/8 финала Евро2020 Швеция – Украина состоится 29 июня. Стартовый свисток итальянского арбитра прозвучит на стадионе "Хэмпден Парк" в глазго (Шотландия) в 22:00.