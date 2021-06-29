Тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченко визначився із заявкою на гру проти шведів. У список футболістів, які можуть вивести Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020 потрапили 26 гравців.
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Заявка збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик
У заявку української збірної на гру з Швецією не увійшов Денис Попов. Захисник вже покинув розташування команди через травму. Натомість Зубков, який відновлюєтсья від ушкодження, потрапив у список із 26-ти футболістів.
Крім того, вперше у списку з'явився півзахисник Гента Роман Безус.