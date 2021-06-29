Тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченко визначився із заявкою на гру проти шведів. У список футболістів, які можуть вивести Україну у чвертьфінал чемпіонату Європи-2020 потрапили 26 гравців.

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Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко

Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков

Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик

У заявку української збірної на гру з Швецією не увійшов Денис Попов. Захисник вже покинув розташування команди через травму. Натомість Зубков, який відновлюєтсья від ушкодження, потрапив у список із 26-ти футболістів.

Крім того, вперше у списку з'явився півзахисник Гента Роман Безус.