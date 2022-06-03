Из рядов ВСУ на ринг: промоутер Ломаченко хочет, чтобы боксер уехал из Украины

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался уезжать из Украины ради титульного поединка против австралийца Джорджа Камбососа. Промоутер украинца Боб Арум надеется вернуть украинца в ринг.

Арум: Хотел бы, чтобы Ломаченко подрался с Хейни или Камбососом

Боб Арум прокомментировал будущее карьеры экс-чемпиона, защищающего Украину в рядах ВСУ. Он надеется, что ему удастся убедить Ломаченко уехать из Украины.

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"К сожалению, Ломаченко находится в Украине, воюет за свою Родину. Мы не смогли его вывезти оттуда, но надеюсь, что нам это удастся. Я хотел бы, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят – с Хейни или Камбососом.

Город, в котором он живет, расположен в десяти километрах от Одессы. Его город не сильно обстреливали, но Ломаченко находится там и вносит свой вклад в защиту страны от российской агрессии", – сказал известный промоутер.

Ломаченко защищает Украину в рядах ВСУ

Недавно народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха рассказала, что Ломаченко защищает Украину в рядах ВСУ.

В первые дни полномасштабной русско-украинской войны боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского.

В марте Ломаченко разрешили выехать из Украины ради боя против Камбососа, но тот отказался. Он подчеркнул, что не покинет родную страну, пока там идет война.

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