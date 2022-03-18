С кем сыграют Малиновский и Ярмоленко: результаты жеребьевки Лиги Европы

18 марта 2022 , 14:49
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В пятницу, 18 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. В жеребьевке приняли участие 8 команд.

Соперников узнали украинцы Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) и Руслан Малиновский (Аталанта), сообщает 24 канал.

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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

  • Лейпциг – Аталанта
  • Айнтрахт – Барселона
  • Вест Хэм – Лион
  • Брага – Рейнджерс

Пары 1/2 финала:

  • Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс
  • Вест Хэм/Лион – Айнтрахт/Барселона

Жеребьевка произошла вслепую. Посева не предусмотрено, команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом. Команда, которую вытащили первой, проведет первый матч на своем поле.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье на арене "Рамон Санчес Писхуан".
Автор: Юрій Семенюк