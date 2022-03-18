На стадии 1/4 финала выступят три украинских футболиста – Александр Зинченко (Ман Сити), Андрей Лунин (Реал), а также Роман Яремчук (Бенфика), впервые на клубном уровне дошедший до этой стадии турнира, сообщает 24 канал.

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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

  • Челси – Реал Мадрид
  • Манчестер Сити – Атлетико
  • Вильяреал – Бавария
  • Бенфика – Ливерпуль

В 1/2 финала встретятся победители пар:

  • Манчестер Сити – Атлетико / Челси – Реал Мадрид
  • Бенфика – Ливерпуль / Вильяреал – Бавария

Жеребьевка была "слепой" и без посева, то есть УЕФА не разводил клубы из одной ассоциации. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле.