На стадии 1/4 финала выступят три украинских футболиста – Александр Зинченко (Ман Сити), Андрей Лунин (Реал), а также Роман Яремчук (Бенфика), впервые на клубном уровне дошедший до этой стадии турнира, сообщает 24 канал.
К слову Ярмоленко и Малиновский остаются: все четвертьфиналисты Лиги Европы
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
- Челси – Реал Мадрид
- Манчестер Сити – Атлетико
- Вильяреал – Бавария
- Бенфика – Ливерпуль
В 1/2 финала встретятся победители пар:
- Манчестер Сити – Атлетико / Челси – Реал Мадрид
- Бенфика – Ливерпуль / Вильяреал – Бавария
Жеребьевка была "слепой" и без посева, то есть УЕФА не разводил клубы из одной ассоциации. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле.