На стадии 1/4 финала выступят три украинских футболиста – Александр Зинченко (Ман Сити), Андрей Лунин (Реал), а также Роман Яремчук (Бенфика), впервые на клубном уровне дошедший до этой стадии турнира, сообщает 24 канал.

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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Челси – Реал Мадрид

Манчестер Сити – Атлетико

Вильяреал – Бавария

Бенфика – Ливерпуль

В 1/2 финала встретятся победители пар:

Манчестер Сити – Атлетико / Челси – Реал Мадрид

Бенфика – Ливерпуль / Вильяреал – Бавария

Жеребьевка была "слепой" и без посева, то есть УЕФА не разводил клубы из одной ассоциации. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле.

Матчи 1/4 финала пройдут 5/6 и 12/13 апреля. Больше всего представителей этой стадии имеют Испания (Реал, Атлетико, Вильяреал) и Англия (Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси).