Співак Джеррі Марсден — лідер гурту Gerry and the Pacemakers помер у віці 78 років. Саме його версія пісні You'll Never Walk Alone стала неофіційним гімном футбольного клубу Ліверпуль.

Видання BBC повідомило, що співак помер від серйозної інфекції крові, що вразила його серце. Марсден потрапив до лікарні 26 грудня, але лікарям не вдалося йому допомогти. "Голос Джеррі супроводжував наші важливі вечора. Його гімн зібрав футболістів, співробітників і фанатів з усього світу, щоб створити щось дійсно особливе. Слова Джеррі будуть жити з нами вічно. Ти ніколи не будеш один", – йдеться у офіційному акаунті Ліверпуля в твітері. Кліп пісні You'll Never Walk Alone Що відомо про Джеррі Марсдена Гурт Gerry and the Pacemakers досягнув вершини успіху в епоху біг-біт або ж мерсібіт (жанр рок-музики, який зародився у Великій Британії на початку 1960-х). У 1963 році колектив Марсдена став першим, чиї три композиції очолили музичні чарти. У 1964 році гурт випустив ще один свій хіт Ferry Cross The Mersey. Його написав сам Марсден як данину своєму місту Ліверпуль.