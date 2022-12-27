CIES оценивал игроков, родившихся после 1 января 2002 года. В список будущих мировых звезд попали двое защитников Динамо. А именно Илья Забарный и Константин Вивчаренко.
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CIES – международный центр спортивных исследований, являющийся независимой научно-образовательной организацией. Центр расположен в Невшателе, Швейцария.
Илья Забарный занял пятую позицию в списке самых перспективных центральных защитников, трансфермакрт оценивает украинца в 15 миллионов евро. Лучшим среди лучших юношей организация считает Йошко Гвардиола, при котором Манчестер Сити уже предлагал 110 миллионов евро. Любопытно, что в список попал и представитель России.
Рейтинг будущих мировых звезд среди центральных защитников:
- Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, Хорватия)
- Пьеро Инкапие (Байер, Эквадор)
- Тейлор Харвуд-Беллис (Бернли, Англия)
- Валентин Гомес (Велес, Аргентина)
- Илья Забарный (Динамо, Украина)
- Зено Дебаст (Андерлехт, Бельгия)
- Мартин Витик (Спарта, Чехия)
- Джорджо Скальвини (Аталанта, Италия)
- Виктор Мелехин (Ростов, Россия)
- Маттия Вити (Ницца, Италия)
Что касается Константина Овчаренко, то он буквально вошел в десятку самых перспективных левых защитников мира. Динамовец занял девятую строчку списка. Трансфермаркт оценивает украинца в 1 миллион евро. Больше всего надежд возлагают на защитника РБ, но теперь из Нью-Йорка, Джона Толкина.
Рейтинг будущих звезд среди левых защитников:
- Джон Толкин (СБ Нью Йорк, США)
- Алехандро Бальде (Барселона, Испания)
- Мартин Лусиано (Олд Бойз, Аргентина)
- Джон Веласко (Гуабиро, Боливия)
- Лука Нец (Боруссия М., Германия)
- Деннис Циркин (Сандерленд, Англия)
- Синья Накано (Тосу, Япония)
- Новатус Дисмас (Зюлте-Варегем, Танзания)
- Константин Овчаренко (Динамо, Украина)
- Гастон Бетинез (Насьональ, Уругвай)