У серпні цього року Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Тріумф над британцем дозволив нашому боксеру захистити чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Між боями із AJ українець зіграв у товариському футбольному турнірі Winter Cup. На початку лютого Олександр провів 15 хвилин за футбольний клуб Полісся з Житомира на зборах команди в Туреччині.

Winter Cup 2023

У підсумку Полісся стало переможцем того турніру, організованого телеканалами Футбол 1/2/3. Тепер же ці канали припинили існування, але колишній директор Олександр Денисов оголосив, що турнір знову буде проведений у 2023 році.

Матчі також пройдуть в Туреччині. Окрім Полісся, учасниками Winter Cup 2023 стануть полтавська Ворскла, рівненський Верес та естонський клуб Левадія. Матчі пройдуть з 6 по 15 лютого.

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Докладніше про учасників

Окрім ютуб-каналу Денисова "Футбол 2.0", організатором турніру стане компанія BGV Геннадія Буткевича, який також є власником Полісся. Він також пообіцяв, що Усик зіграє за його клуб на Winter Cup 2023.

Відзначимо, що Полісся представляє Першу лігу і вийшло у другий етап турніру. Боротьбу за підвищення житомирська команда почне з другої позиції у фінальній групі.

Варто знати. Поки неясно, яким чином гравці Полісся залишать територію України під час воєнного стану. Згідно з постановою Верховної Ради, дозвіл на виїзд закордон можуть отримати спортсмени, які входять до складу спортивних клубів вищих дивізіонів в ігрових видах спорту. Полісся ж грає у другому дивізіоні чемпіонату України.

Що стосується інших команд, то Ворскла пішла на зимову паузу на дев'ятому місці в УПЛ, Верес – на десятому. Левадія ж завершила сезон 2022 в чемпіонаті Естонії на другому місці, що дало їй путівку у Лігу Конференцій на наступний розіграш.

Усик vs Ф'юрі: