Шестое объединение определяет лучшего тренера УПЛ. Рейтинг по пяти критериям ведется по средним оценкам, а также объединение совместно с Украинской Премьер-Лигой называет лучших тренеров в каждом отдельно взятом туре. По итогам 2022 года лучшим со средним показателем 4,52 оказался Александр Кучер, еще трижды становившийся лучшим тренером тура.

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Критерии оценки

Номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая), трудности в управлении подопечными (травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства), мастерство в работе с кадрами (неожиданные, но успешные новые лица в составе, игроки использованы не на своих позициях), тренерское мастерство (разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора), накопительный критерий ( если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки). Средний балл выводится из всех оценок, которые выставляются натуру тренерам.

Топ-тренеры года

  • Александр Кучер (Днепр-1, средний балл 4,52)
  • Игорь Йовичевич (Шахтер, средний балл 4,40)
  • Патрик ван Лаувен (Заря, средний балл 4,34)
  • Юрий Гура (Александрия, средний балл 4,22)
  • Владимир Шаран (Минай, средний балл 4,20)

Другие тренеры, выигравшие номинацию

  • В 2017 году победил Роман Санжар (Олимпик)
  • В 2018 году победил Владимир Шаран (Александрия)
  • В 2019 победил Александр Рябоконь (Десна)
  • В 2020 победил Виктор Скрипник (Заря)
  • В 2021 победил Мирча Луческу (Динамо)

Церемония награждения лучших тренеров УПЛ, Первой лиги, Второй лиги, Любительской лиги, Студенческого футбола и Женского футбола снова не состоится. Все из-за войны России против Украины. Церемонии также были отменены из-за пандемии коронавируса.