Теперь Усику ничего не остается, как провести поединок с обязательным соискателем на свой пояс по версии WBA. Вероятно, что Дэниел Дюбуа станет следующим соперником Александра.

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Переговоры начаты

Команда украинца уже начала вести переговоры по бою против 25-летнего Дюбуа. Дэниэль готов подраться против Усика. Недавно британец восстановился от травмы, а его команда направила медицинское подтверждение в WBA, чтобы те дали "добро" на бой боксера против Александра.

Как на 25 лет, Дюбуа выглядит физически очень мощным боксером. В карьере Дэниеля есть уже 19 побед в профессионалах при одном поражении. Единственное фиаско потерпел осенью 2020 года в бою против Джо Джойса.

Последний поединок Усика поклонники бокса помнятся до сих пор. Украинец по раздельному решению судей победил Энтони Джошуа в реванше – 113:115, 115:113 и 116:112. А вот их первая встреча тоже закончилась победой украинца, но по единогласному решению судей – 117:112, 116:112 и 115:113.

После этих двух побед Усик хотел подраться за абсолют против Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC, которого так не хватает украинцу до звания абсолютного чемпиона мира. Были долгие переговоры, словесные перепалки боксеров в соцсетях, но все закончилось. "Цыганский король" заявлял. что не боится Усика, но в последний момент "дал заднюю".