WADA сделало еще одно заявление по допингу Валиевой на Олимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило еще одно заявление по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в употреблении запрещенного препарата.

В WADA уверены, что дело фигуристки Камилы Валиевой негативно сказывается на борьбе с допингом в России. По данным агентства, сейчас у него есть вопросы не только к спортсменке, но и к РУСАДА.

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"Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопрос к тому, как РУСАДА вела это дело", – говорится в сообщении.

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