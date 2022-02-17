WADA сделало еще одно заявление по допингу Валиевой на Олимпиаде
17 февраля 2022 , 11:41Читати новину українською
Источник:TACC
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило еще одно заявление по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в употреблении запрещенного препарата.
В WADA уверены, что дело фигуристки Камилы Валиевой негативно сказывается на борьбе с допингом в России. По данным агентства, сейчас у него есть вопросы не только к спортсменке, но и к РУСАДА.
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"Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопрос к тому, как РУСАДА вела это дело", – говорится в сообщении.
Допинг-скандал с Валиевой: что известно
- Сборная ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Однако награды россияне все же не получили. Ситуация повторяется – снова помешал допинг.
- На этот раз запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой. Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.
- После 7 часов слушания CAS решил не устранять россиянку от соревнований. МОК предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах – просто устранить Россию.
- Россиянка вышла на лед, чтобы выступить в краткой программе на Олимпиаде-2022. Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных состязаниях на Олимпиаде-2022. Международный олимпийский комитет не намерен их награждать.