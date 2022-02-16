Россиянка пытается избежать наказания
СМИ сообщают, что дедушка Валиевой предоставил на слушании дела в Спортивном арбитражном суде видео, в котором рассказал, что употреблял триметазидин.
К слову Все из-за дедушки: россиянка Валиева назвала странную причину попадания допинга в ее организм
СМИ сообщают, что ролик был снят в машине. Дедушка Валиевой показал лекарство и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались сердечные приступы.
Также отмечается, что мать фигуристки отметила в своих показаниях о том, что дедушка ежедневно сопровождал Валиеву на тренировку и оставался с ней до возвращения матери с работы.
Также женщина добавила, что ее дочь принимала Гипоксен для улучшения работы сердца.
Допинговый скандал на Олимпиаде-2022
- Олимпиада в Пекине не обошлась без допингового скандала. На этот раз снова подозревают спортсменов из России. Фигуристы ОКР победили в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. Церемония награждения россиян так и не состоялась.
- У 15-летней фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество в допинг-пробах. Интересно, что именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов. Также выступление юной россиянки стало рекордным.
- Но Валиеву не отстранили от дальнейших выступлений на Олимпийских играх. Спортсменка выступила в короткой программе.
- Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.
- Если же Валиева будет среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения. Награждение спортсменов, получивших награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело по допингу у Валиевой.