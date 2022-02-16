Россиянка пытается избежать наказания

СМИ сообщают, что дедушка Валиевой предоставил на слушании дела в Спортивном арбитражном суде видео, в котором рассказал, что употреблял триметазидин.

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СМИ сообщают, что ролик был снят в машине. Дедушка Валиевой показал лекарство и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда у него случались сердечные приступы.

Также отмечается, что мать фигуристки отметила в своих показаниях о том, что дедушка ежедневно сопровождал Валиеву на тренировку и оставался с ней до возвращения матери с работы.

Также женщина добавила, что ее дочь принимала Гипоксен для улучшения работы сердца.

Что такое триметазидин Это вещество используется для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. С 2015 года он запрещен Всемирным антидопинговым агентством, поскольку триметазидин улучшает насыщение организма кислородом, повышая выносливость.

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