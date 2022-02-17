У WADA впевнені в тому, що справа фігуристки Каміли Валієвої негативно позначається на боротьбі з допінгом у Росії. За даними агентства, зараз у нього є питання не лише до спортсменки, а й до РУСАДА.
До слова Чергові виправдання: дідусь росіянки Валієвої підтвердив, що вживав триметазидин
"Цей випадок погано відбивається на боротьбі з допінгом у Росії. WADA має питання до того, як РУСАДА вела цю справу", – йдеться у повідомленні.
Допінг-скандал з Валієвою: що відомо
- Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Проте нагороди росіяни все ж таки не отримали. Ситуація повторюється – знову завадив допінг.
- Цього разу заборонену речовину виявили у допінг-пробах 15-річної Каміли Валієвої. Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.
- Після 7 години слухання CAS вирішив не усувати росіянку від змагань. МОК запропонували варіант, як уникнути скандалів з допінгом на Олімпіадах, – просто усунути Росію.
- Росіянка вийшла на лід, щоб виступити у короткій програмі на Олімпіаді-2022. Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.