Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны", донецкого "Металлурга" Яя Туре должен был сыграть в матче ивента Soccer Aid под эгидой UNICEF. Но этого не произошло из-за аморального поведения ивуарийца.

Накануне игры Туре отправил в групповой чат своей команды, в котором были и девушки, предложение пригласить в отель 19 проституток и видео обнаженной женщины в ванной, пишет The Sun.

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Партнеры Туре по благотворительному матчу сообщили о его непристойном предложении организаторам. И Яя убрали из состава участников игры – несмотря на извинения африканца.

"Хочу извиниться перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой глубоко сожалею. Это задумывалось как шутка, но я не проявил должного внимания к чувствам других участников. Удалил сообщение в течение нескольких минут и сразу же извинился", – написал Туре.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.



Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw — Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020

Что известно о Soccer Aid

Это ежегодное спортивное мероприятие, в котором известные футболисты и звезды играют товарищеский матч с целью сбора средств для детей из малоимущих семей.