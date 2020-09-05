Викликав 19 повій: ексзірку чемпіонату України вигнали з команди через секс-скандал
Колишній півзахисник "Манчестер Сіті", "Барселони", донецького "Металурга" Яя Туре повинен був зіграти у матчі івенту Soccer Aid під егідою UNICEF. Але цього не сталося через аморальну поведінку івуарійця.
Напередодні гри Туре відправив у груповий чат своєї команди, в якому були і дівчата, пропозицію запросити в готель 19 повій і відео оголеної жінки у ванній, пише The Sun.
Дивіться також: Тренер "Барселони" Куман відсторонив зіркових футболістів від команди
Партнери Туре по благодійному матчу повідомили про його непристойній пропозиції організаторам. І Яя прибрали зі складу учасників гри – незважаючи на вибачення африканця.
"Хочу вибачитися перед всіма, хто бере участь в Soccer Aid, за недоречний жарт, про який глибоко шкодую. Це замислювалося як жарт, але я не виявив належної уваги до почуттів інших учасників. Видалив повідомлення протягом декількох хвилин і відразу ж вибачився", –написав Туре.
Що відомо про Soccer Aid
Це щорічний спортивний захід, в якому відомі футболісти і зірки грають товариський матч з метою збору коштів для дітей з незаможних родин.