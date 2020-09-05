Колишній півзахисник "Манчестер Сіті", "Барселони", донецького "Металурга" Яя Туре повинен був зіграти у матчі івенту Soccer Aid під егідою UNICEF. Але цього не сталося через аморальну поведінку івуарійця.

Напередодні гри Туре відправив у груповий чат своєї команди, в якому були і дівчата, пропозицію запросити в готель 19 повій і відео оголеної жінки у ванній, пише The Sun.

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Партнери Туре по благодійному матчу повідомили про його непристойній пропозиції організаторам. І Яя прибрали зі складу учасників гри – незважаючи на вибачення африканця.

"Хочу вибачитися перед всіма, хто бере участь в Soccer Aid, за недоречний жарт, про який глибоко шкодую. Це замислювалося як жарт, але я не виявив належної уваги до почуттів інших учасників. Видалив повідомлення протягом декількох хвилин і відразу ж вибачився", –написав Туре.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.



Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw — Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020

Що відомо про Soccer Aid

Це щорічний спортивний захід, в якому відомі футболісти і зірки грають товариський матч з метою збору коштів для дітей з незаможних родин.