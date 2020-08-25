Невероятная сумма: стало известно, сколько зарабатывает Матвиенко в "Шахтере"
Итальянский трансферный эксперт и журналист Чиро Венерато объяснил радио Kiss Kiss Napoli ситуацию вокруг возможного трансфера защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.
По информации Венерато, неаполитанскому клубу придется удовлетворить солидные зарплатные аппетиты украинца.
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"Еще 12 августа я говорил о Матвиенко. Ситуация такова: когда о нем только начали говорить, были объективные трудности, связанные с отсутствием у него гражданства ЕС. Но если Габриэль перейдет в другой клуб, то место для футболиста из страны, что не входит в ЕС, в "Наполи" будет свободным, и, следовательно, Матвиенко может быть приобретен", – заявил Венерато.
Но трансфер не обещает быть легким, ведь "Шахтер" просто так не раздает своих игроков. К тому же, Матвиенко зарабатывает 2 миллиона евро в год, и хотел бы иметь столько же в "Наполи", чтобы играть в более конкурентоспособной лиге.
Карьера Николая Матвиенко
- Матвиенко – воспитанник "Шахтера". Основная позиция игрока сборной Украины – центральный защитник. Впрочем, в матче с "Вольфсбургом" Николай играл левого защитника.
- Дебютировал в 2015 году. Успел сыграть в футболке "горняков" 50 матчей.
- Играл в аренде в "Карпатах", где хорошо себя зарекомендовал и получил вызов в сборную Украины, где уже провел 27 поединков.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2021 года.