Динамо 28 февраля победило Львов на выезде. Одним из авторов голов киевлян стал Богдан Леднев.

Полузащитник Богдан Леднев начал матч во Львове на скамейке для запасных. Киевляне уверенно контролировали ход поединка, поэтому главный наставник Динамо Мирча Луческу мог дать отдохнуть лидерам команды.

Стоящее Динамо разгромило на выезде Львов, забив четыре гола: видео

Дебютный гол

Однако появление 22-летнего футболиста было лишь на 80-й минуте встречи, когда счет матча уже был 1:3 в пользу столичного клуба. У игрока было более 10 минут, чтобы забить.

На 90-й минуте основного времени голкипер Львова Костик в очередной раз спас свои владения от гола, но первым на добивании был Леднев, который отправил мяч уже в пустые ворота – 1:4. Для него этот результативный удар стал первым в футболке Динамо.

К слову, в этом сезоне в целом Богдан сыграл 14 матчей за киевлян. Благодаря победе Динамо увеличило отрыв от прямого конкурента Шахтера, который 28 февраля потерял очки в матче против Зари. Теперь между ожесточенными врагами разница в четыре пункта.

Видео гола Леднева