Вышел и отдал свое сердце, – Комми не был поражен после нокдауна от Ломаченко
Источник:Boxing Social
Ричард Комми поделился впечатлениями после проигранного боя с Василием Ломаченко. Ганский боксер отметил фантастическую работу соперника на ринге.
Комми: полностью оставил себя на ринге
Сразу после поединка Ричард Комми поехал в больницу. Боксер отметил, что чувствует себя нормально, а его визит в госпиталь был предупредительной мерой.
Достойно внимания Тренер Комми ответил на эмоциональные призывы Ломаченко остановить бой
Ганец рассказал, что выложился на ринге на полную, отдал свое сердце в этом сложном поединке с Ломаченко. Несмотря на поражение и тяжелый нокдаун Комми отметил, что не был поражен украинцем.
Я чувствую себя очень хорошо. Это был отличный тяжелый бой, но имеем то, что имеем. Я вышел и отдал свое сердце, полностью оставил себя на ринге. Собственно говоря, несмотря на мое падение, я не был очень впечатлен. Ты просто на секунду теряешь концентрацию, и такое случается. Это бокс. Я сражался за свой народ,
– признался ганский боксер.
Похвала для украинца
Комми отметил работу соперника на ринге. Украинец держал высокий темп боя благодаря хорошим кондициям и быстрой работе рук. Это две составляющие, которые нельзя отобрать у украинца.
Ричард назвал причину поражения. Комми уверен, что фанаты увидели зрелищный поединок.
В бою с таким чрезвычайно техническим левшой, как он, ты должен беспокоиться о своем баланс, тайминг и концентрацию. Как только ты что-то упустишь, то сразу же заплатишь за это. Я считаю, что это произошло. Мне кажется, что это был отличный поединок, и я сделал то, что должен был сделать,
– добавил Комми.
Ломаченко мог нокаутировать Комми
- Мог поединок длиться не 12 раундов, а лишь семь. Ломаченко отправил соперника в нокдаун, но Комми успел быстро возобновить и продолжить бой.
- В эпизоде с падением ганца Василий не стал добивать оппонента. Он обратился к углу команды Комми, чтобы те остановили бой. После поединка Ломаченко заявил, что ему стало жаль своего соперника.
- Менеджер украинца Эгис Климав заверил, что украинец дважды обращался к команде ганского боксера.
- Тренер Ричард дал ответ на такие обращения украинца. Он уверен, что сделал все правильно, указывая Комми продолжать бой. Выброшенное белое полотенце сильно ударило бы по амбициям ганца.
- Однако избежать поражения комме не удалось. Все судьи отдали победу Ломаченко.
- Василий через инстаграм обратился к Ричарду после боя.