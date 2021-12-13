Вышел и отдал свое сердце, – Комми не был поражен после нокдауна от Ломаченко

Ричард Комми поделился впечатлениями после проигранного боя с Василием Ломаченко. Ганский боксер отметил фантастическую работу соперника на ринге.

Комми: полностью оставил себя на ринге

Сразу после поединка Ричард Комми поехал в больницу. Боксер отметил, что чувствует себя нормально, а его визит в госпиталь был предупредительной мерой.

Достойно внимания Тренер Комми ответил на эмоциональные призывы Ломаченко остановить бой

Ганец рассказал, что выложился на ринге на полную, отдал свое сердце в этом сложном поединке с Ломаченко. Несмотря на поражение и тяжелый нокдаун Комми отметил, что не был поражен украинцем.

Я чувствую себя очень хорошо. Это был отличный тяжелый бой, но имеем то, что имеем. Я вышел и отдал свое сердце, полностью оставил себя на ринге. Собственно говоря, несмотря на мое падение, я не был очень впечатлен. Ты просто на секунду теряешь концентрацию, и такое случается. Это бокс. Я сражался за свой народ,

– признался ганский боксер.

Похвала для украинца

Комми отметил работу соперника на ринге. Украинец держал высокий темп боя благодаря хорошим кондициям и быстрой работе рук. Это две составляющие, которые нельзя отобрать у украинца.

Ричард назвал причину поражения. Комми уверен, что фанаты увидели зрелищный поединок.

В бою с таким чрезвычайно техническим левшой, как он, ты должен беспокоиться о своем баланс, тайминг и концентрацию. Как только ты что-то упустишь, то сразу же заплатишь за это. Я считаю, что это произошло. Мне кажется, что это был отличный поединок, и я сделал то, что должен был сделать,

– добавил Комми.

Ломаченко мог нокаутировать Комми