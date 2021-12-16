Вышел с флагом родного города, чего его осуждать, – промоутер Усика вступился за Ломаченко

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, прокомментировал скандал, который подняли на уши люди после боя Василия Ломаченко. Боксер отпраздновал победу без украинского флага.

Красюк: Я к этому отношусь нейтрально

Василий Ломаченко праздновал победу над Ричардом Комми по единогласному решению судей. Однако не победу боксера обсуждали после поединка.

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Спортсмен отпраздновал успех без украинского флага. За то на его спине красовался флаг родного для Ломаченко города Белгород-Днестровского. Такой выбор раскритиковали украинские поклонники боксера.

Александр Красюк прокомментировал скандал и встал на сторону Ломаченко. Промоутер Усика не видит ничего криминального в таком решении Василия.

Осуждать Ломаченко? За что? Ну вышел он с флагом родного города. Не знаю, есть ли смысл осуждать человека в такой ситуации. Я к этому отношусь нейтрально,

– сказал Красюк.

Всегда будут те, кто будет "за" и "против"

Промоутер заверил, что среди его болельщиков в Украине есть люди, которые дальше будут поддерживать Василия, а есть те, которые негативно относятся к Ломаченко. По его мнению, этот поединок не сильно повлияет на репутацию боксера в родной стране.

"Знаете, существует два типа сознания – сознание пчелы и мухи. Пчела всегда летит на цветок и питается пыльцой, а муха обогащается...чем-то другим. Но они все существуют в одной и той же реальности", – привел пример промоутер.

Очередной скандал вокруг Ломаченко