Динамо и Кривбасс завершили выступления в квалификации еврокубков. Криворожане вылетели из Лиги Европы и Лиги конференций, а вот Динамо сыграет в Лиге Европы, пишет 24 канал.

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Украина потеряла место

Динамо добыло очки, сыграв в ничью с Зальцбургом (1:1) во втором матче плейоф квалификации Лиги чемпионов. А вот Кривбасс проиграл в обоих матчах плейофф квалификации Лиги конференций и не добыл ни одного балла.

Распределение очков между украинскими клубами в еврокубках вывел Украину на 0,1 балла в таблицу. Согласно результатам сумма баллов Украины выросла с 22,700 до 22,800, что соответствует 21-му месту в таблице коэффициентов УЕФА. Именно поэтому с 20 места наше государство опустилось на 21, уступив место Сербии.



Обновленная таблица коэффициентов УЕФА / Скриншот с официального сайта таблицы коэффициентов

Отметим, что 21-я позиция предусматривает четыре квоты на еврокубковый сезон-2026/2027: одну в Лиге чемпионов (второй квалификационный раунд), одну в Лиге Европы (первый квалификационный раунд) и две в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).