Динамо та Кривбас завершили виступи у кваліфікації єврокубків. Криворіжці вилетіли з Ліги Європи та Ліги конференцій, а от Динамо зіграє в Лізі Європи, пише 24 канал.

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Україна втратила місце

Динамо здобуло очки, зігравши в нічию з Зальцбургом (1:1) у другому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. А от Кривбас програв в обидвох матчах плейоф кваліфікації Ліги конференцій і не здобув жодного балу.

Розподіл очок між українськими клубами в єврокубках вивів Україну на 0,1 бала в таблицю. Згідно з результатами сума балів України зросла з 22,700 до 22,800, що відповідає 21-му місцю в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Саме тому з 20 місця наша держава опустилася на 21, поступившись місцем Сербії.



Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА / Скриншот з офіційного сайту таблиці коефіцієнтів

Відзначимо, що 21-ша позиція передбачає чотири квоти на єврокубковий сезон-2026/2027: одну в Лізі чемпіонів (другий кваліфікаційний раунд), одну в Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві в Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).