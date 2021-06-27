Выигрывай свой бой, давай проведем реванш, – Ломаченко обратился к Лопесу после боя с Накатани

Украинский боксер Василий Ломаченко победил японца Масайоши Накатани. И теперь стремится провести реванш против Теофимо Лопеса, который у него отобрал чемпионские пояса.

После боя Ломаченко дал короткое интервью, где заявил, что стремится провести реванш с Теофимо Лопесом.

К теме Ломаченко одержал эффектную победу над Накатани, отправив соперника в нокаут

"Все видели, я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш", – заявил Ломаченко.

При этом он добавил, что готов ждать. Так как следующий бой Лопес проведет против Джорджа Камбососа, и только тогда сможет провести реванш. Потому этот бой готов провести как в декабре 2021 года, так и в январе или феврале 2022 года.

По мнению Ломаченко, его боя-реванша против Лопеса ожидают все фанаты бокса.

"Выиграй свой бой, давай проведем реванш", – обратился Ломаченко к Лопесу.