Після бою Ломаченко дав коротке інтерв'ю, де заявив, що прагне провести реванш з Теофімо Лопесом.
До теми Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут
"Всі бачили, я довів, що потрібно зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі бачили, як переміг, всі хочуть реванш. Давайте організуємо реванш", – заявив Ломаченко.
При цьому він додав, що готовий чекати. Адже наступний бій Лопес проведе проти Джорджа Камбососа, і лише тоді зможе провести реванш. Тож цей бій готовий провести як у грудні 2021 року, так і в січні чи лютому 2022 року.
На думку Ломаченка, його бій-реванш проти Лопеса очікують усі фанати боксу.
"Виграй свій бій, давай проведемо реванш", – звернувся Ломаченко до Лопеса.
- Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом в дев'ятому раунді.
- В першому раунді після зіткнення головами в Ломаченка було розсічення, через що його обличчя залило кров'ю.
- У п1ятому раунді Накатані вперше опинився в нокдауні. Після його падіння у дев'ятому раунді суддя зупинив бій, зарахувавши перемогу Ломаченку технічним нокаутом.