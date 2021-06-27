Після бою Ломаченко дав коротке інтерв'ю, де заявив, що прагне провести реванш з Теофімо Лопесом.

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"Всі бачили, я довів, що потрібно зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі бачили, як переміг, всі хочуть реванш. Давайте організуємо реванш", – заявив Ломаченко.

При цьому він додав, що готовий чекати. Адже наступний бій Лопес проведе проти Джорджа Камбососа, і лише тоді зможе провести реванш. Тож цей бій готовий провести як у грудні 2021 року, так і в січні чи лютому 2022 року.

На думку Ломаченка, його бій-реванш проти Лопеса очікують усі фанати боксу.

"Виграй свій бій, давай проведемо реванш", – звернувся Ломаченко до Лопеса.