Донецкий "Шахтер" 8-го ноября победил "Динамо" в чемпионате Украины. Директор по футболу "Шахтера"Дарийо Срна прокомментировал победу "горняков" и ответил наставнику киевлян Мирче Луческу.

Мы сделали большой шаг вперед

В интервью "Шахтеру" Срна заявил, что поражение в матче с "Динамо" означало бы большой шаг назад для команды. Победа "горняков" возобновила интригу в чемпионате Украины.

Как это было "Шахтер" впервые победил "Динамо" при Луческу и возобновил интригу в УПЛ: видео

Мы знали, в какой ситуации находимся: перед игрой у "Динамо" было +4 очка. И, не дай Бог, отрицательный результат для нас... Это означало бы, что мы сделали еще один большой шаг назад. Но победой мы сделали большой шаг вперед. Все впереди.

Игра была хорошей. С первых минут было видно, что и "Динамо" играет аккуратно, и мы. Потом – удаление, которое пошло нам на пользу, и оно чистейшее", – сказал Срна.

У "Динамо" было достаточно хороших футболистов

Также Срна прокомментировал то, что "Динамо" из-за коронавируса потеряло 12 футболистов. С подобной проблемой в октябре столкнулся и "Шахтер".

К сожалению, мы сегодня живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед "Реалом", как "Динамо" сейчас. Однако мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого делать своим соперникам. Потому что есть регламент, которого следует придерживаться. У "Динамо" было достаточно хороших футболистов, которые вышли на поле. Надеюсь, что все быстро выздоровеют и вернутся на футбольное поле!,

– отметил Дарио.

После поединка наставник "Динамо" Мирча Луческу посетовал, что поединок не следовало играть из-за вспышки коронавируса в киевском клубе.

В частности, он заявил: "Сегодня выиграл COVID-19, но проиграл fair play".

Срна ответил тренеру "Динамо" лаконично: "Выиграл не COVID, а "Шахтер".

"Динамо" 8 ноября проиграло "Шахтеру" со счетом 0:3 и потерпело первое поражение в УПЛ при Луческу. Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с 1 мая 2016 года. Тогда столичный клуб также проиграл "Шахтеру".