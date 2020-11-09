Донецький "Шахтар" 8-го листопада переміг "Динамо" у чемпіонаті України. Директор з футболу "Шахтаря" Дарійо Срна прокоментував перемогу "гірників" та відповів наставнику киян Мірчі Луческу.

Ми зробили великий крок вперед

В інтерв'ю "Шахтарю" Срна заявив, що поразка в матчі з "Динамо" означала б великий крок назад для команди. Натомість перемога "гірників" відновила інтригу в чемпіонаті України.

Як це було "Шахтар" вперше переміг "Динамо" при Луческу та відновив інтригу в УПЛ: відео

"Дуже важлива перемога для нас. Ми знали, в якій ситуації перебуваємо: перед грою у "Динамо" було +4 очка. І, не дай Боже, негативний результат для нас... Це означало б, що ми зробили ще один великий крок назад. Але перемогою ми зробили великий крок вперед. Все попереду.

Гра була хорошою. З перших хвилин було видно, що і "Динамо" грає акуратно, і ми. Забили дуже хороший гол. Потім – вилучення, яке пішло нам на користь, і воно чистісіньке", – сказав Срна.

У "Динамо" було достатньо гарних футболістів

Також Срна прокоментував те, що "Динамо" через коронавірус втратило 12 футболістів. З подібною проблемою у жовтні зіткнувся і "Шахтар".

На жаль, ми сьогодні живемо у такому світі, коли щодня хтось може заразитися. Ми були в такій самій ситуації перед "Реалом", як "Динамо" зараз. Однак ми не розглядали варіант із перенесенням матчу й не пропонували цього робити своїм суперникам. Тому що є регламент, якого слід дотримуватись. У "Динамо" було достатньо гарних футболістів, які вийшли на поле. Сподіваюсь, що всі швидко одужають і повернуться на футбольне поле!,

– зазначив Дарійо.

Після поєдинку наставник "Динамо" Мірча Луческу поскаржився, що поєдинок не слід було грати через спалах коронавірусу у київському клубі.

Зокрема, він заявив: "Сьогодні виграв COVID-19, але програв fair play".

Срна відповів тренеру "Динамо" лаконічно: "Виграв не COVID, а "Шахтар".

"Динамо" 8 листопада програло "Шахтарю" з рахунком 0:3 і зазнало першої поразки в УПЛ при Луческу. Це найбільша поразка "біло-синіх" в рамках УПЛ з 1 травня 2016 року. Тоді столичний клуб також програв "Шахтарю".