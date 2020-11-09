Виграв не COVID, а "Шахтар", – Срна відповів Луческу
Донецький "Шахтар" 8-го листопада переміг "Динамо" у чемпіонаті України. Директор з футболу "Шахтаря" Дарійо Срна прокоментував перемогу "гірників" та відповів наставнику киян Мірчі Луческу.
Ми зробили великий крок вперед
В інтерв'ю "Шахтарю" Срна заявив, що поразка в матчі з "Динамо" означала б великий крок назад для команди. Натомість перемога "гірників" відновила інтригу в чемпіонаті України.
Як це було "Шахтар" вперше переміг "Динамо" при Луческу та відновив інтригу в УПЛ: відео
"Дуже важлива перемога для нас. Ми знали, в якій ситуації перебуваємо: перед грою у "Динамо" було +4 очка. І, не дай Боже, негативний результат для нас... Це означало б, що ми зробили ще один великий крок назад. Але перемогою ми зробили великий крок вперед. Все попереду.
Гра була хорошою. З перших хвилин було видно, що і "Динамо" грає акуратно, і ми. Забили дуже хороший гол. Потім – вилучення, яке пішло нам на користь, і воно чистісіньке", – сказав Срна.
У "Динамо" було достатньо гарних футболістів
Також Срна прокоментував те, що "Динамо" через коронавірус втратило 12 футболістів. З подібною проблемою у жовтні зіткнувся і "Шахтар".
На жаль, ми сьогодні живемо у такому світі, коли щодня хтось може заразитися. Ми були в такій самій ситуації перед "Реалом", як "Динамо" зараз. Однак ми не розглядали варіант із перенесенням матчу й не пропонували цього робити своїм суперникам. Тому що є регламент, якого слід дотримуватись. У "Динамо" було достатньо гарних футболістів, які вийшли на поле. Сподіваюсь, що всі швидко одужають і повернуться на футбольне поле!,
– зазначив Дарійо.
Після поєдинку наставник "Динамо" Мірча Луческу поскаржився, що поєдинок не слід було грати через спалах коронавірусу у київському клубі.
Зокрема, він заявив: "Сьогодні виграв COVID-19, але програв fair play".
Срна відповів тренеру "Динамо" лаконічно: "Виграв не COVID, а "Шахтар".
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