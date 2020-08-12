Донецкий "Шахтер" в третий раз в своей истории сыграет в полуфинале второго по значимости еврокубка – Лиги Европы. "Горняки" претендуют не только, чтобы выйти в финал, но и выиграть Лигу Европу сезона 2019/2020.

Путь к финалу

Свое выступление в Лиге Европы в этом сезоне "Шахтер" начал со стадии 1/16 финала пишет, 24 канал. На этой стадии по сумме двух матчей "Шахтер" в зрелищной игре выбил лиссабонскую "Бенфику".

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Следующий соперник, которого "Шахтер" уничтожил на своем пути, был немецкий "Вольфсбург". В 1/8 финала "Шахтер" разгромил "волков" по сумме двух матчей со счетом 5:1.

Наконец в четвертьфинале "горняки" деклассировали швейцарский "Базель" со счетом 4:1.

В полуфинале "Шахтер" ждет испытание вице-чемпионом Италии – миланским "Интером". В другом полуфинале сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Севилья".

Сладкий опыт

"Шахтер" – один из трех участников полуфинала Лиги Европы, который за последние 20 лет выигрывал этот турнир. Правда, тогда он еще назывался Кубок УЕФА. Победа дончан датируется 2009 годом.

За последние 10 лет Лигу Европы также выигрывали "Севилья" и МЮ. А "Интер" до сих выигрывал Кубок УЕФА только в 1998 году. Впрочем, в 2010 году миланцы выиграли Лигу чемпионов.