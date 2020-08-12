Донецький "Шахтар" втретє у своїй історії зіграє у півфіналі другого за значущістю єврокубкового турніру – Лізі Європи. "Гірники" претендують не тільки, щоб вийти у фінал, але й виграти Лігу Європу сезону 2019/2020.

Шлях до фіналу

Свій виступ у Лізі Європи цього сезону "Шахтар" розпочав зі стадії 1/16 фіналу пише, 24 канал. На цій стадії за сумою двох матчів "Шахтар" у видовищній грі вибив лісабонську "Бенфіку".

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Наступний суперник, якого "Шахтар" знищив на своєму шляху, був німецький "Вольфсбург". В 1/8 фіналу "Шахтар" розгромив "вовків" за сумою двох матчів з рахунком 5:1.

Нарешті у чвертьфіналі "гірники" декласували швейцарський "Базель" з рахунком 4:1.

У півфіналі "Шахтар" чекає випробування віцечемпіоном Італії – міланським "Інтером". В іншому півфіналі зійдуться "Манчестер Юнайтед" та "Севілья".

Солодкий досвід

"Шахтар" – один з трьох учасників півфіналу Ліги Європи, який за останні 20 років вигравав цей турнір. Щоправда, тоді він ще мав назву Кубок УЄФА. Перемога донеччан датується 2009 роком.

За останні 10 років Лігу Європи також вигравали "Севілья" та МЮ. Натомість "Інтер" до цього вигравав Кубок УЄФА аж у 1998 році. Втім, у 2010 році міланці виграли Лігу чемпіонів.