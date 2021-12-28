Последние тренировки перед боем

Украинский боксер проводит последние тренировки перед поединком в США. На видео видно, как Виктор Выхрист собирается поражать своего соперника из Грузии.

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Оппонентом 29-летнего украинца станет 35-летний Яго Киладзе. Бой состоится на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида.

Поединок фанаты увидят в андеркарде главного боксерского шоу между Луисом Ортисом и Чарльзом Мартином.

Видео тренировки Выхриста

В последний раз Виктор Выхрист выходил на ринг в ночь с 9 на 10 октября. Украинец досрочно победил соперника из США Майка Маршалла. Поединок состоялся в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

До этого Выхрист еще дважды боксировал в 2021 году. В марте украинец по очкам одолел Вильмера Васкеса, а в мае – ярко нокаутировал Яцека Пентека.

Текст публикации из инстаграма LuckyPunch

Виктор Выхрист завершает подготовку к бою с Киладзе.

Украинский супертяж вернется на ринг уже 1 января.