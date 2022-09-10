Выглядит как откровенное хамство, – экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины о матче с россией

Сборная Боснии и Герцеговины анонсировала товарищеский матч с россией. Эта новость вызвала у многих деятелей мирового спорта бурное негодование.

Зуканович: Это позорный поступок со стороны президента ассоциации

Сборная Боснии и Герцеговины Эрвин Зуканович обратился к футболистам, которые сейчас представляют национальную команду. Он призывает их не ехать в россию.

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"Каждый игрок и работник сборной должен вести себя как Пьянич, который сразу все сказал. Это позорный поступок со стороны президента ассоциации. Очевидно, он перепутал, в какой стране живет и под каким флагом играет наша команда. Тот, кто появится на этом матче, больше не ступит в нашу страну.

Надеюсь, капитан сплотит команду и прямо заявит, что на игру в россию никто не явится. Это единственный правильный путь, а пока все выглядит как откровенное хамство", – сказал экс-игрок.

Что известно об игре

Сборная Боснии и Герцеговины сообщила, что планирует сыграть в товарищеском матче против России. Поединок запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Ведущие футболист Боснии и Герцеговины против проведения такого поединка, они подчеркнули, что не поедут в россию. Капитан сборной Эдин Джеко подчеркнул, что он солидарен с народом Украины.

УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить этого матча.

Зуканович 38 матчей в футболке сборной Боснии и Герцеговины.