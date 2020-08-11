В сети появились фотографии арбитра, которого бывший игрок сборной России Роман Широков избил во время матча любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на Московском Кубке Селебрити.

На лице судьи Никиты Данченко хорошо видно две сечки и огромный синяк после мощного удара 39-летнего футболиста. Сообщает Артур Петросян в Twitter.

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Лицо избитого арбитра Никиты Данченко

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0 — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020

Также по информации главы Московской коллегии судей Сергей Французова рефери собирается обратиться в полицию, но опасается, что его карьера может быть закончена, поскольку "у Широкова слишком много связей".

Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только судье, но и по репутации всего российского судейского корпуса.



Здоровье Никиты нормальное, разговаривал с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше рассмотрение, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане,

– сказал Французов.

Избиение рефери Никиты Данченко: что известно

39-летний Роман Широков напал на арбитра в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на Кубке Селебрити в Москве

Пострадал судья Никита Данченко. Футболист напал на арбитра после того, как увидел перед собой красную карточку. Тогда Широков без раздумий ударил судью в лицо. Когда тот лежал на газоне, он начал избивать его ногами.

Соперники быстро заступились за главного арбитра, одному из футболистов также досталось.