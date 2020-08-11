У мережі з'явилися фотографії арбітра, якого ексгравець збірної Росії Роман Широков побив під час матчу аматорських команд "Матч ТВ" і "Нічого Звичайного" на Московському Кубку Селебріті.

На обличчі судді Микити Данченка добре видно дві січки і величезний синяк після потужного удару 39-річного футболіста. Повідомляє Артур Петросян у Twitter.

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Обличчя побитого арбітра Микити Данченка

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0 — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020

Також за інформацією глави Московської колегії суддів Сергій Французова рефері збирається звернутися в поліцію, але побоюється, що його кар'єра може бути закінчена, оскільки "у Широкова занадто багато зв'язків".

Наскільки знаю, Микита подав заяву в поліцію. Далі ситуація буде розвиватися вже на правовому полі. Будемо стежити, не відпустимо її. Це був удар кулаком не тільки по судді, а й по репутації всього російського суддівського корпусу.



Здоров'я Микити нормальне, розмовляв з ним. У лікарні він отримав всі необхідні довідки, потім поїхав в поліцію писати заяву. Яке буде далі розгляд, не знаю, але налаштований він дуже серйозно, я його підтримую, солідарний в цьому плані,

– сказав Французов.

Побиття рефері Микити Данченка: що відомо

39-річний Роман Широков напав на арбітра у матчі аматорських команд "Матч ТБ" та "Нічого Звичайного" на Кубку Селебріті у Москві

Постраждав суддя Микита Данченко. Футболіст напав на арбітра після того, як побачив перед собою червону картку. Тоді Широков без роздумів вдарив суддю у обличчя. Коли той лежав на газоні він почав лупцювати його ногами.

Суперники швидко заступились за головного арбітра, одному з футболістів також дісталось.