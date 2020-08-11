Бывший игрок сборной России Роман Широков принял участие в матче любительских команд. После одного из эпизодов он избил главного арбитра встречи.

39-летний Роман Широков напал на арбитра в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на Кубке Селебрити в Москве, сообщает 24 канал.

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Неприятный инцидент

Пострадал судья Никита Данченко. Футболист напал на арбитра после того, как увидел перед собой красную карточку. Тогда Широков без раздумий ударил судью в лицо. Когда тот лежал на газоне, он начал избивать его ногами.

Соперники быстро заступились за главного арбитра, одному из футболистов тоже досталось.

У пострадавшего снимают побои, он намерен обратиться в полицию.

Эпизод с Широковым смотрите видео:

К слову, футболист в августе 2009 года имел конфликт с голкипером "Зенита" Вячеславом Малафеевым, причиной которого якобы стал пропущенный вратарем гол.