Украинский хавбек Кирилл Дрышлюк отметился забитым мячом за "Спартакс" в матче 13 тура чемпионата Латвии с "Вентспилсом" – 1:1.

Украинец не попал в стартовый состав "Спартакса", и вышел на замену на 60-й минуте, пишет 24 канал.

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Первый тайм команды провели на равных, оставив свои ворота на замке. А вот во второй половине Дрышлюк классным ударом под перекладину открыл счет в матче, забив свой дебютный гол за "Спартакс".

Видео голую Дришлюка

Однако, его команда не смогла удержать преимущество – Козлов на 80 минуте реализовал пенальти и установил окончательный счет.