Люндовский: Это очередной фейк

Агент Алексей Люндовский рассказал о приоритетных вариантах для Артема Довбика. Представитель лучшего бомбардира УПЛ опроверг интерес Бешикташа.

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Артём стремится выступать в Италии или Англии. А вот варианты из Турции футболист пока не рассматривает.

Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые, к сожалению, выдают желаемое за действительное. Артём Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты с турецкой Суперлигой сейчас не рассматриваются,

– сказал агент нападающего.

Ранее турецкое издание Fotomac сообщило ложную информацию об интересе Бешикташа к Довбику. По их слухам, клуб должен попытаться оформить переход футболиста уже летом 2022-го. Украинский форвард мог получать зарплату в размере 1,1 миллионов евро в год.

Однако турецкий сайт отметил, что Бешикташ еще не вступил в переговоры с Днепром-1. Именно в днепровскую команду принадлежит контракт забивного форварда сборной Украины.

Подробности. У Довбика есть контракт с Днепром-1, который рассчитан до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что за футболистом продолжает следить итальянское Торино.

Довбик попытается вывести сборную на ЧМ-2022

В настоящее время Довбик находится в расположении национальной команды. Артём вернулся в общую группу после небольшого повреждения. Уже в скором времени футболист Днепра-1 сможет помочь "сине-желтым" в товарищеских поединках.

Форвард уже пропустил первую игру против Боруссии Менхенгладбах. Даже без Довбика сборная Украины стартовала в серии контрольных спаррингов с победы. Голы дютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко принесли команде победу со счетом 1:2.

Уже 17 мая Довбык может одеть сине-желтую футболку в товарищеской встрече с итальянским Эмполи, а на следующий день подопечные Александра Петракова сыграют против хорватской Риеки (18 мая).

1 июня сборная Украины выйдет на футбольное поле в Глазго против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы 5 июня встретится с Уэльсом в борьбе за путевку в Катар.

К слову. В первом круге УПЛ, которое из-за войны войны стало первым и последним в сезоне-2021/2022, Довбик сыграл 18 поединков, в которых забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Такая результативность позволила стать лучшим бомбардиром элитного дивизиона.