Люндовский: Это очередной фейк
Агент Алексей Люндовский рассказал о приоритетных вариантах для Артема Довбика. Представитель лучшего бомбардира УПЛ опроверг интерес Бешикташа.
Читайте также Довбик вернулся в общую группу сборной Украины
Артём стремится выступать в Италии или Англии. А вот варианты из Турции футболист пока не рассматривает.
Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые, к сожалению, выдают желаемое за действительное. Артём Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты с турецкой Суперлигой сейчас не рассматриваются,
– сказал агент нападающего.
Ранее турецкое издание Fotomac сообщило ложную информацию об интересе Бешикташа к Довбику. По их слухам, клуб должен попытаться оформить переход футболиста уже летом 2022-го. Украинский форвард мог получать зарплату в размере 1,1 миллионов евро в год.
Однако турецкий сайт отметил, что Бешикташ еще не вступил в переговоры с Днепром-1. Именно в днепровскую команду принадлежит контракт забивного форварда сборной Украины.
Довбик попытается вывести сборную на ЧМ-2022
В настоящее время Довбик находится в расположении национальной команды. Артём вернулся в общую группу после небольшого повреждения. Уже в скором времени футболист Днепра-1 сможет помочь "сине-желтым" в товарищеских поединках.
Форвард уже пропустил первую игру против Боруссии Менхенгладбах. Даже без Довбика сборная Украины стартовала в серии контрольных спаррингов с победы. Голы дютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко принесли команде победу со счетом 1:2.
Уже 17 мая Довбык может одеть сине-желтую футболку в товарищеской встрече с итальянским Эмполи, а на следующий день подопечные Александра Петракова сыграют против хорватской Риеки (18 мая).
1 июня сборная Украины выйдет на футбольное поле в Глазго против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы 5 июня встретится с Уэльсом в борьбе за путевку в Катар.