Люндовський: Це черговий фейк

Агент Олексій Люндовський розповів про пріоритетні варіанти для Артема Довбика. Представник найкращого бомбардира УПЛ спростував інтерес від Бешикташа.

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Артем прагне виступати в Італії або Англії. А от варіантів із Туреччини футболіст наразі не розглядає.

Це черговий фейк із боку турецьких ресурсів, які видають, на жаль, бажане за дійсне. Артем Довбик справді отримав багато пропозицій, але його пріоритет – чемпіонати Італії та Англії. Варіанти з турецькою Суперлігою зараз не розглядаються,

– сказав агент нападника.

Раніше турецьке видання Fotomac повідомило неправдиву інформацію про інтерес Бешикташа до Довбика. За їх чутками, клуб мав спробувати оформити перехід футболіста вже влітку 2022-го. Український форвард міг отримувати зарплату у розмірі 1,1 мільйона євро на рік.

Однак турецький сайт відзначив, що Бешикташ ще не вступив у перемовини з Дніпром-1. Саме дніпровській команді належить контракт забивного форварда збірної України.

Деталі. Довбик має контракт із Дніпром-1, який розрахований до кінця 2024 року. Раінше повідомлялось, що за футболістом продовжує стежити італійське Торіно.

Довбик спробує вивести збірну на ЧС-2022

Наразі Довбик перебуває у розташуванні національної команди. Артем повернувся у загальну групу після невеличкого ушкодження. Вже незабаром футболіст Дніпра-1 зможе допомогти "синьо-жовтим" у товариських поєдинках.

Форвард вже пропустив першу гру проти Боруссії Менхенгладбах. Навіть без Довбика збірна України стартувала у серії контрольних спарингів із перемоги. Голи дютантів Михайла Мудрика та Олександра Піхальонка принесли команді перемогу з рахунком 1:2.

Вже 17 травня Довбик може одягнути синьо-жовту футболку у товариській зустрічі з італійським Емполі, а вже наступного дня підопічні Олександра Петракова зіграють проти хорватської Рієки (18 травня).

1 червня збірна України вийде на футбольне поле у Глазго проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі перемоги 5 червня зустрінеться з Уельсом у боротьбі за путівку у Катар.

До слова. У першому колі УПЛ, яке через війну стало першим та останнім у сезоні-2021/2022, Довбик зіграв 18 поєдинків, у яких забив 14 голів та зробив 4 асисти. Така результативність дозволила стати найкращим бомбардиром елітного дивізіону.