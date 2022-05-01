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Война поставила на паузу футбол в Украине, но это не мешает продолжать интересоваться украинскими футболистами. Торино внимательно следит за забивным форвардом, окончившим первую часть сезона в статусе лучшего бомбардира лиги.
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Днепровский клуб может получить предложение от Торино летом 2022 года. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик. Все зависит от того, насколько долго в Украине затянется война, которая может роковым образом повлиять на новый сезон. Ведь нынешний сезон уже досрочно окончен.
Пока Довбик тренируется и играет в футболке Динамо. Форвард присоединился к киевлянам, чтобы получить игровую практику в благотворительных поединках. После чего футболист вместе с динамовцами отправится в расположение сборной Украины, за которую сыграет против Шотландии.
Торино – середняк Серии А, после 34-х сыгранных матчей клуб идет 11-м в таблице, имея в своем активе 44 очка.
Статистика Довбика в первой части сезона
- В первом круге Довбик 18 раз появлялся на футбольном поле. За сыгранное время забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
- Благодаря такой статистике, нападающий Днепра-1 стал лучшим бомбардиром УПЛ по итогам первой части сезона УПЛ. Футболисту удалось опередить динамовца Виктора Цыганкова.