Обсудили главную задачу: Шевченко провел первую встречу с руководителями областных ассоциаций

Уже в четверг, 25 января, состоится внеочередной конгресс УАФ, где футбольные функционеры должны избрать нового руководителя организации. Единственным кандидатом на пост президента ассоциации является Андрей Шевченко.

В отсутствии конкуренции, для победы ему просто нужно получить большинство голосов членов конгресса. Накануне, как и анонсировалось, легенда украинского футбола начал предвыборный тур по городам.

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Возвращение доверия к УАФ

Первым городом, который посетил Андрей Шевченко, стал Львов. Там он встретился с восемью руководителями областных футбольных ассоциаций.

После встречи единственный кандидат в президенты УАФ озвучил главную свою задачу в новой должности и рассказал о дальнейших планах.

Сегодня во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины. Обсудили нашу главную задачу – развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну и вернуть в ассоциацию доверие украинских болельщиков.

Благодарю всех, кто присоединился к диалогу, спасибо за общее видение. Прорабатываем озвученные вопросы, завершаем работу над стратегией, двигаемся дальше. Следующая встреча в Киеве", – написал Шевченко.

Напомним, что ранее сообщалось, какие первые шаги в должности главы УАФ планирует сделать Андрей Шевченко. Среди прочего он собирается почти вдвое сократить ведомство руководящего органа.