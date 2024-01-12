Шевченко не дает забыть западную аудиторию о войне в Украине. Он отметил, что спорт является одной из платформ, через которую можно привлечь внимание к его стране.

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Шевченко в который раз напомнил миру о войне

Я украинец, я бы всегда оставался за своей страной. Около двух лет назад на Украине началась война. И спорт является одной из лучших платформ для содействия миру. Я всегда оставался бы за свою страну, потому что я украинец и сделал бы все, чтобы в моей стране пришел мир,

– сказал Шевченко.

К слову. В сентябре 2022 года президент Зеленский назначил Шевченко внештатным советником. Ранее он стал послом платформы UNITED24, созданной по инициативе главы государства. Проект собирает средства на помощь ВСУ, пострадавшим от российской агрессии украинцам, а также на восстановление Украины.

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