Шевченко не дает забыть западную аудиторию о войне в Украине. Он отметил, что спорт является одной из платформ, через которую можно привлечь внимание к его стране.
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Шевченко в который раз напомнил миру о войне
Я украинец, я бы всегда оставался за своей страной. Около двух лет назад на Украине началась война. И спорт является одной из лучших платформ для содействия миру. Я всегда оставался бы за свою страну, потому что я украинец и сделал бы все, чтобы в моей стране пришел мир,
– сказал Шевченко.
Выборы в УАФ
- Отметим, что в конце прошлого года Шевченко был официально выдвинут в кандидаты на пост президента УАФ. Он есть единственным кандидатом на эту должность.
- Экс-тренер национальной команды может сменить на этом руководящем посту Андрея Павелко, который сейчас находится во львовском СИЗО. Его обвиняют в хищении денег и коррупции по строительству завода по изготовлению искусственного газона.
- Исполком УАФ официально утвердил провести внеочередной конгресс УАФ 25 января 2024 года. Заседание состоится в киевском Доме футбола.