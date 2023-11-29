Украинская ассоциация футбола официально объявила о проведение внеочередного Конгресса. В повестке дня заседания, которое состоится 25 января, избрание нового главы УАФ.

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Шева вне конкуренции

Главным кандидатом в кресло хозяина Дома футбола считается Андрей Шевченко. Пока бывший тренер сборной Украины не объявлял о своих намерениях возглавить УАФ.

По информации ТаТоТаке, конкуренцию обладателю "Золотого мяча" 2004 года составит первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко. Именно он занимается подготовкой проведения внеочередного конгресса.

Ранее экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля заявлял о намерениях возглавить украинский футбол. Однако ему посоветовали не выдвигать свою кандидатуру, поскольку все настроенны избрать Андрея Николаевича.

В настоящее время действующий президент УАФ Андрей Павелко и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий находятся в СИЗО. Футбольных чиновников подозревают в хищении денег при строительстве завода по изготовлению искусственных футбольных полей.

Кстати, 18 января истекает срок содержания под стражей Андрея Павелко. Однако суд уже не раз продолжал арест президента УАФ.