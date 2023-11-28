С 16 июня 2023 года глава УАФ Андрей Павелко находится под стражей. Недавно Львовский суд продлил арест функционеру.

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Кварцяный: Никогда не было проблем с Павелком

Впрочем, глава Волынской ассоциации футбола Виталий Кварцяный отметил, что никогда не испытывал проблем с президентом УАФ, а его вину еще должны доказать в суде.

"В человеческом плане у меня никогда не было проблем с Павелко, он трудоголик, и Волынская ассоциация футбола его никогда не подводила.

Что касается следствия по его делу, то этим пусть занимаются компетентные органы. Я не контролирующая организация, не ревизионная комиссия, не прокуратура и следователь.

Я не знаю, что там с этими заводами по производству искусственных полей. Я туда не ездил и не проверял. Сейчас на Павелко многое посыпалось, но кто прав, а кто виноват – пусть решает суд", – отметил Кварцяный.

Во время руководства Андрея Павелко значительно вырос штат УАФ, куда он пригласил на разные должности легенд футбола, которые получают очень большие зарплаты. Более того, даже охранники президента УАФ, которых он устроил менеджерами, получают по 100 тысяч гривен.

Однако легенду Волыни это абсолютно не огорчает. Более того, Виталий Владимирович восхищается щедростью Павелка. Правда, Кварцяный пожаловался, что в региональных центрах зарплата мизерная.

Это показывает, что он не жадный человек и давал людям заработать. Не я ведь решал, сколько и кому платить. Но, например, мы, в региональных ассоциациях, всегда считали, что мало получаем,

– заметил Кварцяный.