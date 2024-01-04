"Шевченко может попасть в мышеловку": президент Днепра-1 раскритиковал избрание легенды в УАФ

В конце января 2024 года состоятся выборы президента УАФ. Всем известно, что новым руководителем украинского футбола станет Андрей Шевченко.

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза высказал свое мнение по поводу изменений в Доме футбола. Бывший народный депутат Украины считает, что Шевченко не подходит для должности президента УАФ.

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У Березы есть вопросы относительно ментальности Шевченко

По мнению Березы, Шевченко и его семья должны жить в Украине. В таком случае он может избираться президентом УАФ. Интересно, что когда Андрей Николаевич играл и тренировал сборную Украины, таких вопросов не возникало.

"Очень хорошо отношусь к Шевченко как к футболисту, как к тренеру, но у меня есть вопрос как к чиновнику: все чиновники должны были быть связаны с Украиной семейно. Я скажу на собственном примере, где мой сын – в Украине, в армии, где моя дочь – в Украине, в армии, где мои две младшие дочери – в украинской школе.

Считаю, что человек, который представляет Украину, должен быть полностью ментально украинским, здесь есть к нему вопрос. Шевченко может попасть в мышеловку, где его будут спрашивать за пребывание вне Украины, гражданство детей", – отметил Береза.

Деятельность Шевченко во время войны

Напомним, что последним местом работы Андрея Шевченко была итальянская Дженоа. Этот тренерский опыт оказался неудачным для легенды украинского футбола. Из-за неудовлетворительных результатов 15 января 2022 года Шевченко уволили с должности.

После начала полномасштабной агрессии России Шевченко играет немаловажную миссию для коммуникации с иностранными государствами. Всемирно известный спортсмен, который своими глазами видел ужасы последствий российской интервенции, имеет возможность рассказать всю правду о войне в Украине.

Кроме того, Андрей Николаевич стал первым послом благотворительной платформы United24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. 5 августа 2023 года в Лондоне состоялся благотворительный матч Game4Ukraine с участием звезд мирового и украинского футбола. На поле встречались команды амбасадоров UNITED24 Александра Зинченко и Андрея Шевченко. А в сентябре 2023 года Шевченко стал советником главы государства по вопросам спорта

Внеочередной Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года в Доме футбола. Начало в 12.00.