Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза висловив свою думку стосовно змін у Будинку футболу. Колишній народний депутат України вважає, що Шевченко не підходить для посади президента УАФ.

До теми Офіційно: Андрій Шевченко – єдиний кандидат на посаду президента УАФ

У Берези є питання щодо ментальності Шевченка

На думку Берези, Шевченко та його родина повинні жити в Україні. У такому випадку він може обиратися президентом УАФ. Цікаво, що коли Андрій Миколаєвич грав та тренував збірну України, то таких питань не виникало.

"Дуже добре ставлюся до Шевченка як до футболіста, як до тренера, але в мене є питання як до чиновника: всі чиновники повинні буди пов’язані з Україною родинно. Я скажу на власному прикладі, де мій син – в Україні, у війську, де моя донька – в Україні, у війську, де мої дві молодші доньки – в українській школі.

Вважаю, що людина, яка презентує Україну, повинна бути повністю ментально українською, тут є до нього питання. Шевченко може потрапити у мишоловку, де його будуть питати за перебування поза межами України, громадянство дітей", – зазначив Береза.

Діяльність Шевченка під час війни

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Андрія Шевченка була італійська Дженоа. Цей тренерський досвід виявився невдалим для легенди українського футболу. Через незадовільні результати 15 січня 2022 року Шевченка звільнили з посади.

Після початку повномасштабної агресії Росії Шевченко відіграє важливу місію для комунікації з іноземними державами. Всесвітньо відомий спортсмен, який на власні очі бачив жахіття наслідків російської інтервенції, має можливість розповісти усю правду про війну в Україні.

Крім того, Андрій Миколайович став першим амбасадором благодійної платформи United24, яку заснував президент України Володимир Зеленський. 5 серпня 2023 року у Лондоні відбувся благодійний матч Game4Ukraine за участі зірок світового та українського футболу. На полі зустрічались команди амбасадорів UNITED24 Олександра Зінченка та Андрія Шевченка. А у вересні 2023 року Шевченко став радником голови держави з питань спорту.

Важливо. Позачерговий Конгрес УАФ відбудеться 25 січня 2024 року в Будинку футболу. Початок о 12:00.