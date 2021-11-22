Вы – с**и, а я теперь сделан из стали, – МакГрегор дерзко обратился к своим врагам

22 ноября 2021 , 18:21
Читати новину українською

Источник:

твиттер Конора МакГрегора

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор бесцеремонно обратился к своим врагам. Он решительно настроен относительно своей дальнейшей работы.

МакГрегор: эта война будет вечной

Конор заявил, что уже полностью восстановился после травмы.

Смотрите также Без проблем, малый, – эпатажный МакГрегор принял вызов российского бойца

Я без проблем вернусь после этой травмы ноги. Вы – с**и, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что и я, и поэтому эта война будет вечной. МакГрегор навсегда,
– написал МакГрегор в своем твиттере.


Конор на тренировке / Фото twitter.com/TheNotoriousMMA

Также эпатажный боец напоследок добавил фото с последней тренировки.

Карьера МакГрегора

  • 33-летний ирландец одержал 22 победы и проиграл 6 боев в карьере. Он выступает в легком весе.
  • Недавно Конор сообщил, что полностью восстановился после травмы и провел первую тренировку.
  • В 2021 году звездный боец дважды выходил на ринг против Дастина Порье. Он дважды терпел поражение, а в последнем поединке сломал ногу.
Автор: Дарина Жданович