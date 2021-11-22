МакГрегор: Ця війна буде вічною

Конор заявив, що вже повністю відновився після травми.

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Я без проблем повернуся після цієї травми ноги. Ви — с**и, а я тепер зроблений із сталі. Ця гра лише розпочалася. Знайте, що всі мої вороги мають той самий вік та досвід, що я, і тому ця війна буде вічною. МакГрегор назавжди,

– написав МакГрегор у своєму твітері.



Конор на тренуванні / Фото twitter.com/TheNotoriousMMA

Також епатажний боєць наостанок додав фото з останнього тренування.

Кар'єра МакГрегора