МакГрегор: эта война будет вечной
Конор заявил, что уже полностью восстановился после травмы.
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Я без проблем вернусь после этой травмы ноги. Вы – с**и, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что и я, и поэтому эта война будет вечной. МакГрегор навсегда,
– написал МакГрегор в своем твиттере.
Конор на тренировке / Фото twitter.com/TheNotoriousMMA
Также эпатажный боец напоследок добавил фото с последней тренировки.
Карьера МакГрегора
- 33-летний ирландец одержал 22 победы и проиграл 6 боев в карьере. Он выступает в легком весе.
- Недавно Конор сообщил, что полностью восстановился после травмы и провел первую тренировку.
- В 2021 году звездный боец дважды выходил на ринг против Дастина Порье. Он дважды терпел поражение, а в последнем поединке сломал ногу.