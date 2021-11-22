МакГрегор: эта война будет вечной

Конор заявил, что уже полностью восстановился после травмы.

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Я без проблем вернусь после этой травмы ноги. Вы – с**и, а я теперь сделан из стали. Эта игра только началась. Знайте, что все мои враги имеют тот же возраст и опыт, что и я, и поэтому эта война будет вечной. МакГрегор навсегда,

– написал МакГрегор в своем твиттере.



Конор на тренировке / Фото twitter.com/TheNotoriousMMA

Также эпатажный боец напоследок добавил фото с последней тренировки.

Карьера МакГрегора