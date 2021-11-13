"В ближайшее время мы устроим спарринг"
Российский боец дерзко обратился в твиттере к МакГрегору. Он написал, что ирландец вряд ли согласится драться с ним.
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"Конор, мы все знаем, что ты любишь поговорить, но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнует весовая категория и правила боя. Держу пари, ты не придешь", – заявил россиянин.
Звездный боец не оставил без внимания заявление Петра Яна и принял его приглашение.
Лол, без проблем, малый. В ближайшее время мы устроим спарринг или что-то подобное. Мы примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin. Мы разберемся с этим, парень. Да благословит тебя Бог,
– написал Конор в своем твиттере.
- 28-летний Ян в своей карьере смешанных единоборств 16 раз побеждал и потерпел 2 поражения. Россиянин выступает в легчайшем весе.
- МакГрегор одержал 22 победы и проиграл 6 боев в карьере. Он выступает в легком весе.
- Недавно ирландец сообщил, что полностью восстановился после травмы и провел первую тренировку.
- В 2021 году Конор дважды выходил на ринг против Дастина Порье. Однако победить американца ему так и не удалось, во второй встрече он сломал ногу.