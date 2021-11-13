"В ближайшее время мы устроим спарринг"

Российский боец дерзко обратился в твиттере к МакГрегору. Он написал, что ирландец вряд ли согласится драться с ним.

Смотрите также Выпил виски с Джонни Деппом: МакГрегор встретился со звездным актером – фото

"Конор, мы все знаем, что ты любишь поговорить, но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнует весовая категория и правила боя. Держу пари, ты не придешь", – заявил россиянин.

Звездный боец не оставил без внимания заявление Петра Яна и принял его приглашение.

Лол, без проблем, малый. В ближайшее время мы устроим спарринг или что-то подобное. Мы примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin. Мы разберемся с этим, парень. Да благословит тебя Бог,

– написал Конор в своем твиттере.