"Впервые снова на ковриках"

В своем инстаграме ирландец распространил видео с первой тренировки после длительной паузы. Свое возвращение он назвал "величайшим в истории спорта".

Кстати Конор МакГрегор сломал нос известному итальянскому диджею Факкинетти: фото

"Впервые снова на ковриках! Какой кайф! Вперед, команда! Как говорит мой добрый друг Арнольд Шварцнегер: "Я вернусь, сучки!" Вернусь с местью", – написал Конор.

Ирландский боец также поблагодарил своих врачей и команду за то, что "так скоро после операции я оказался в строю".

Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта,

– подчеркнул боец.

Конор МакГрегор возвращается: видео