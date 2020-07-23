74-летний румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Бывший тренер донецкого "Шахтера" будет тренировать столичный клуб в течение двух лет.

Назначение Луческу неоднозначно встретили болельщики "Динамо", сообщает 24 канал. Все потому, что Луческу работал в "Шахтере" – главном конкуренте и главном враге "бело-синих".

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Также Луческу после карьеры в "Шахтере" возглавлял российский "Зенит".

WBC ультрас "Динамо" негативно отреагировали на назначение Луческу. Фанаты назвали решение руководства клуба – плевком в глаза всем болельщикам.

Также фанаты "Динамо" обещают протесты. Они призвали работников "Динамо" уволиться и попросили братьев Суркисов покинуть клуб.

В то же время в лице Луческу "Динамо" получило опытного и качественного иностранного специалиста, которого давно требовала публика.

Луческу тренировал миланский "Интер", различные турецкие клубы, а с "Шахтером" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.