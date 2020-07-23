74-річний румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Колишній тренер донецького "Шахтаря" тренуватиме столичний клуб протягом двох років.

Призначення Луческу неоднозначно зустріли вболівальники "Динамо", повідомляє 24 канал. Все тому, що Луческу працював у "Шахтарі" – головний конкурент та принциповий ворог "біло-синіх".

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Також Луческу після кар'єрі в "Шахтарі" очолював російський "Зеніт".

WBC ультрас "Динамо" негативно відреагували на призначення Луческу. Фанати назвали рішення керівництва клубу – плювком в очі усім вболівальникам.

Також фанати "Динамо" обіцяють протести. Вони закликали працівників "Динамо" звільнитися та попросили братів Суркісів залишити клуб.

Водночас в обличчі Луческу "Динамо" отримало досвідченого та якісного іноземного фахівця, якого давно вимагала публіка.

Луческу тренував міланський "Інтер", різні турецькі клуби, а з "Шахтарем" виграв Кубок УЄФА у 2009 році.